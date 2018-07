Sagitario – Jueves 12 de julio de 2018: prepárate para lo inesperado en tu día zodiacal

Este jueves pon a funcionar tu iniciativa porque eso te ayudará a vencer la timidez y decidirte a conquistar una persona que te interesa, o solicitar el aumento de sueldo que mereces. La fortuna te sonríe, y recibes dinero extra, pero no lo arriesgues impulsivamente en negocios ni compras intempestivas sin haberlos analizado previamente, a menos que ya con antelación hubieras firmado algún acuerdo y debas cumplirlo.

Amor



Vísperas del eclipse solar. En cuestiones de amor no pienses que los pequeños detalles no importan. Si fumas, y tu pareja no lo hace, podrías alejarla definitivamente. Lo mismo ocurre a la inversa. Si hay una buena relación entre ambos deben hablar las cosas claramente.