Sagitario en junio del 2018: tiempo de espera, reflexión y análisis

No dejes que las circunstancias externas te causen desasosiego o inquietud. No te inquietes por un comentario que llegue a tus oídos sobre algo que no puedes evitar o modificar. Acepta las cosas como son, encógete de hombros con las inevitables y pon tu granito de arena para mejorar aquellas que pueden ser cambiadas. Tus temores se convierten en algo del pasado, que no guardan relación con tu situación presente.