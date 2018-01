Sagitario – Domingo 7 de enero 2018: Mantén tu constancia y tendrás éxito

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Es hora de mantener en todo momento tu entusiasmo sagitariano y no dejarte influir negativamente por los comentarios de gentes que tienen muchos problemas personales ya que eso te conduciría a un estado de negatividad que no tiene que ver nada contigo. Una alegre noticia entusiasma a todos en tu entorno y las amas de casa se sentirán estimuladas merecidamente. Es tiempo de regresos y de arreglos, de compromisos y de promesas. Piensa con la cabeza, siente con el corazón y pesa ambas cosas en balanza, no pierdas la perspectiva.



Amor

Este es un ciclo de revitalización total en el plano sentimental. Tu temperamento sensual y amoroso te vuelve irresistible para la conquista. Controla tus impulsos y no perderás la cabeza. Se abre un canal de comunicación entre tú y una pesona que ha estado ausente durante cierto tiempo, Sagitario.

Salud

Gozas un aspecto positivo en el plano físico, pero recuerda que tú respondes mucho a tu actitud mental y emocional. Si no cuidas tu mundo interior y te dejas impresionar por factores externos podrías dañar tu salud y estropearte el día.

Trabajo

Si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido es señal que ha llegado el momento del cambio laboral. Antes de hacerlo espera una mejor oportunidad próxima a presentarse, Sagitario.

Dinero y fortuna

Vigila mucho tus cuentas y asuntos económicos. Puedes distraerte y dejar de pagar facturas importantes. Si pones en orden tus asuntos, descubrirás que puedes ganar más y además realizar inversiones a largo plazo que aumenten tus ingresos futuros.