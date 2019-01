Sagitario – Domingo 6 de enero de 2019: noticias que te alegrarán esta semana

Estás en buen camino, sagitariano, y no debes estropearlo con precipitaciones o ideas alarmistas o negativas. Cuidado con la lengua y tus comentarios con tu pareja en este día. Recuerda que no es necesario contar los errores del pasado siempre que te pregunten porque no sacarías nada con eso sino más bien ahondar viejas heridas. Vive en el presente.