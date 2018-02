Sagitario – Domingo 4 de febrero 2018: no te calles frente al amor, di lo que sientes

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Júpiter sigue directo en tránsito por el signo Escorpión.

Se abre un horizonte estupendo para ti en el que los sueños acariciados durante tanto tiempo atrás empiezan a materializarse y cobrar forma. No habrá nada imposible en tu agenda, pero recuerda, debes matizar tu intuición con un sentido práctico, tomar acción y no esperar a que las respuestas caigan volando del cielo. Actúa decididamente y notarás cómo todo cambia a tu favor. La Luna sigue en un signo de aire, compatible con el tuyo, y augura regresos y al mismo tiempo encuentros intensos cargados de emoción. No te calles frente al amor, di lo que sientes en tu corazón y lograrás lo que hasta ahora te parecía imposible.



Amor



Actúa con el desenfado sagitariano y deja atrás las reminiscencias del pasado, las tristezas y recriminaciones y proponte a ti mismo ser tan feliz que nada ni nadie pueda perturbar tu tranquilidad mental. Estás iniciando un ciclo formidable en el que lo imposible puede convertirse en realidad.



Frase del día: viviré sin complejos, miedos, inhibiciones y sentimientos de culpa, me apoyaré en mi naturaleza y seré feliz.





Salud



Este día empléalo en tu salud. Si has estado preocupado por un cambio en tu organismo explora tu régimen de vida y si descubres alguna situación estresante trata de resolverla. No siempre los problemas corporales tienen un núcleo infeccioso, muchas veces son de origen nervioso.

Trabajo



Si estás buscando empleo te vas a enterar de ofertas de trabajo que vale la pena considerar especialmente si tus ocupaciones están asociadas con el sector de las comunicaciones, la prensa, el servicio público y las relaciones sociales en general. Este período que se inicia hoy será muy productivo.

Dinero y fortuna



Hay buenos negocios en tu horizonte económico, pero antes de darle tu dinero a una persona honesta, pero inexperta, busca asesoramiento. No te guíes únicamente por los buenos deseos, en cuestiones económicas el conocimiento es indispensable y si no hay esas premisas pueden ocurrir desastres.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sinceridad y espontaneidad que te gana tantos amigos.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Sagitario: dejarlo todo a la casualidad, no prever.

¿Qué debo evitar?: las actitudes indolentes, la procrastinación, o sea dejarlo todo para última hora.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Tauro.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra.

Si estás soltero o soltera: te sentirás muy confiado y seguro porque conoces tu verdadero valor y aprecias lo que eres.