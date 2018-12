Sagitario – Domingo 30 de diciembre de 2018: un día que será muy divertido

Algo curioso está por ocurrir en tu vida afectiva, el impacto que recibes de tu regente te colocará en el camino de quien puede cambiar tu manera de vivir, tus perspectivas y planes. La renovación conviene, lo que no cambia, se estanca, paraliza y muere. ¡Vibra con la corriente de la vida!

Amor Algo que has esperado se traduce en un momento positivo para ti y encuentras respuestas a las situaciones que te parecían confusas en tu relación de pareja. Tu naturaleza jovial y alegre te ayudará a superar cualquier eventualidad que surja.

Trabajo

Deberás hacer a un lado las primeras impresiones y apariencias y no guiarte solamente por ellas. No te predispongas frente a un nuevo jefe o administrador en tu empresa puesto que eso no es lo que te conviene en esta etapa astral, sagitariano.