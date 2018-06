Sagitario – Domingo 3 de junio del 2018: un mes que se presenta prometedor

Este comienzo de semana se presentará con diferentes caminos tanto dentro de tu vida amorosa, como en tu economía. La energía de la Luna en el elemento aire, muy afín contigo, que eres de fuego, crea un paisaje excelente en tu horóscopo sagitariano. Obtendrás buenos resultados en poco tiempo asociados con un dinero que has invertido en un negocio, o la posibilidad de un viaje que estaba dificultándose. La posición planetaria actual favorece un diálogo con alguien que ha estado distanciado de ti y no sale de tu cabeza con pensamientos sensibles.

Amor

Te sientes dueño de tu destino y muy seguro de ti mismo. Lo que hoy hagas tendrá una gran repercusión en tu pareja así que no prometas nada que seas incapaz de cumplir. Si te mantienes fiel a tu propia naturaleza no habrá sorpresas desagradables en el amor.

Salud

Trabajo



Es preferible pasar unas horas adicionales en tu oficina, taller o empresa que estropear el resto del fin de semana con más cargas laborales. Termina lo que te has propuesto y no te lleves trabajo para la casa si no es absolutamente necesario.