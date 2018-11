Sagitario - Domingo 25 de noviembre de 2018: lo que ahora sucede te sorprenderá gratamente

Hay un toque de optimismo en tu vida, precisamente lo que más necesitabas ahora, en este período de cumpleaños con tu regente, Júpiter directo en tu signo, sagitariano. Enfrentarás cada día con una sonrisa en el rostro. No importa por lo que estés pasando, todo tiene siempre su lado positivo. Las circunstancias que existen en tu entorno están cambiando.

Cuando surja la situación imprevista y pienses que todo se está acabando, toma tu tiempo, reflexiona. Respira hondo, analiza tu realidad de forma objetiva y sensible con la profundidad que te caracteriza y verás como las circunstancias se vuelven favorablemente hacia ti.

Amor Hay tonos emocionales en tu vida. Un arranque impulsivo, de corte emocional y poco pensado, podría causar un disgusto entre tú y tu pareja. No te dejes arrastrar a una confrontación con personas agresivas y llenas de problemas y sigue tu vida como la estás llevando.

Trabajo

Estás algo inquieto por rumores que has venido escuchando asociados con cambios en tu trabajo y temes perder tu empleo o sufrir algún traslado que no te satisfaga. Por el momento continúa trabajando como siempre y no te preocupes.