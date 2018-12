Sagitario – Domingo 2 de diciembre de 2018: una etapa de cumpleaños muy feliz

No es momento de ansiedades sino de actuar con energía y firmeza, particularmente a la hora de defender tu vida amorosa de las intromisiones indeseables. Tu ciclo económico está en un camino correcto. No obstante, debes proceder con madurez para no endeudarte comprando cosas que no necesitas. Si te hace falta algo para el hogar no te decidas por lo primero que veas.