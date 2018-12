Sagitario - Domingo 16 de diciembre de 2018: hay un tono entusiasta en tus asuntos

Este ciclo está repleto de cambios y situaciones nuevas, inclusive de encuentros fortuitos con gentes nuevas. Te reencuentras con quien en el pasado jugó un papel muy importante en tu vida. No mires hacia atrás, avanza resueltamente hacia tus metas y verás como de esa manera, firme y decidida, no sólo consigues el amor sino también el dinero y con él, la evolución laboral y económica que tan necesario te son en estos momentos y que están esperando por ti en esta época del año, insiste y te asombrarás de lo que logras.

Dinero y fortuna Si estás considerando la posibilidad de realizar un viaje próximo comienza a ahorrar desde ahora y evita comprar cosas superfluas ya que este no es el mejor momento para efectuar una inversión importante sino más bien para analizar lo que te ofrecen.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad extraordinaria de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Sagitario: confiar solamente en la causalidad y no hacer lo que debes hacer.

¿Qué debo evitar?: perder el tiempo en pláticas o discusiones con personas ignorantes.

Frase del día: por muy fuerte que diga ser una persona si no sabe encauzar y controlar sus emociones no existe tal fortaleza.