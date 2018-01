Sagitario – Domingo 14 de enero del 2018: Lanzas al vuelo tu imaginación

Noticiero astrológico: La Luna está en el signo de Sagitario moviéndose hacia Capricornio. El planetoide Ceres continúa retrógrado en tránsito por el signo de Leo, los demás planetas están directos.

La rutina y el aburrimiento matan el amor. Existe la probabilidad de realizar un viaje junto a tu pareja. Aprovéchalo para revisar el estado de tu vida amorosa y lo que pueden hacer para avivarla y aumentar la pasión. Surgen circunstancias imprevistas que pueden desajustarte. Mantén la serenidad ante una situación embarazosa en tu trabajo. Tu presencia de ánimo evitará mayores contratiempos y te destacarás como una persona sensata y responsable. Tu jovialidad y sentido del humor sagitarianos serán los instrumentos que te ayudarán a alcanzar el éxito.



Amor

Durante esta etapa astral no te guíes solamente por las apariencias pues podrías cometer errores de juicio y pensar que ha terminado el amor cuando lo cierto es otra cosa. No hay motivos para sentirte mal si te dicen que no. Espera un poco, habrá reconciliaciones si hubo distanciamientos.

Salud

Las vías respiratorias pueden estar recibiendo un toque de alergia que te cause molestias bronquiales. Revisa tu casa, limpia bien los rincones para eliminar las acumulaciones de polvo y pelos de animales domésticos y te sentirás mejor. Una limpieza a fondo es todo lo que se precisa.

Trabajo

Si piensas entrar en un negocio importante que requiera entradas fijas y estabilidad laboral no te muevas del sitio donde estás, al menos por el momento, ya que ahora te servirá de referencias para créditos y préstamos futuros.

Dinero y fortuna

Consigues un dinero y hasta un fiador para un proyecto económico que te permitirá salir de tus deudas más apremiantes en muy pocos días. Estás en una etapa de productividad y eficiencia y en pocos días cosecharás los resultados, Sagitario.