Sagitario – Domingo 13 de mayo del 2018: una etapa muy entretenida en tu vida

Deberás tomar importantes resoluciones y por ese motivo no te convienen las precipitaciones –recuerda que tu regente, el planeta Júpiter está retrógrado. Escucha bien antes de responder o platicar y verás como muchos temores eran infundados. Un estado ansioso puede estropearte el fin de semana que se presenta estupendo. Una corazonada te colocará en el camino del dinero, síguela, no te arrepentirás. Estás esplendente y afirmativo. Una amistad o un amor no deben echarse a perder por una palabra mal dicha. Tienes a la Luna en un tránsito muy interesante, en tu signo opuesto, aprovéchalo.