Sagitario – Domingo 1 de julio del 2018: el comienzo del mes será inolvidable y alegre

Puede decirse que este será un domingo cargado de emociones porque desde temprano por la mañana el teléfono no dejará de sonar con recados y mensajes, asimismo, en tu computadora, recibes noticias de gentes que hacía tiempo no veías y que te alegra sobremanera. Sin embargo, es muy posible que en el orden sentimental, estés frente a una persona que vivió contigo un romance en el pasado, que no fue el mejor.