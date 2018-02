Raúl Vale curó de espanto a Arlette Pacheco: ya tiene novio pero no lo quiere en su casa

Después de un matrimonio que terminó en divorcio, la actriz no pretende volver a casarse ni mucho menos compartir el mismo techo con su pareja.

Después de su matrimonio con Raúl Vale, que terminó en divorcio hace más de 20 años, Arlette Pacheco se da una segunda oportunidad con un nuevo amor, sólo que en este caso, no planea llegar al altar con su nueva pareja ni vivir bajo el mismo techo.

En entrevista exclusiva con Univisión Entretenimiento, así lo comentó la actriz: “ Siempre he tenidos novios después de mi matrimonio, pero la verdad, que necesidad de volver a delinquir, digo, de volver a reincidir (ríe), sabes que es padrísimos que el novio esté en su casa y yo en la mía”.



Al preguntarle si volvería a compartir un techo con su actual pareja, Arlette, quien está grabando la novela ' Por amar sin ley'' a lado de David Zepeda, Ana Brenda y Julián Gil señaló que: “No es que no me gustaría, sino que tiene sus ventajas el estar cada quien en su casa, nos vemos cuando queremos vernos, descansamos bien, me puedo poner mi pijama de franela padrísimo, entonces tiene sus ventajas”.

Lo que sí aseguró Pacheco es que está muy enamorada pero eso no le hace pensar en volver a firmar un papel: “ Yo ya me casé con el amor de mi vida y tener un papel firmado no te garantiza nada, ya lo hice, lo viví y lo superé, entonces ahorita ya para que, estoy muy bien así”.



Arlette se casó a mediados de la década de 1980 con Raúl Vale, quien se acababa de divorciar de la cantante Angélica María. En este matrimonio, la actriz tuvo dos hijas con Vale: Nicole y Carla.