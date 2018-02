Raúl Araiza confiesa: “Mi mujer se friega, sabe que soy facilote”

El conductor aseguró que su esposa ya lo conoce y que no se pone celosa si a alguna fan se le pasa la mano cuando se lo encuentran en la calle.

Raúl Araiza es directo: gracias a su participación en el programa Hoy su popularidad creció, lo cual le ha traído encuentros muy cercanos con sus ‘fans’, quienes en ocasiones se sobrepasan y le tocan sus partes ‘nobles’, cosa que al conductor no le molesta pues algunas veces incluso les sigue el juego. Al respecto el conductor asegura que su esposa Fernanda debe entender esta situación, pues "así lo conoció".

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, el presentador señaló: “Gracias al programa la gente me siente cercano, como si fuera de su familia y eso se agradece. El salir a la calle y que me griten: 'negro, quiúbole', y hasta sean llevados y me tuteen; y las mujeres ahí medio 'fajadoras' y yo también, porque ya saben cómo soy”. Y agregó: “ Mi mujer se friega, ni modo, sabe que soy facilote”.



Raúl Araiza cumple 53 años y lo celebramos con sus mejores imágenes Raúl 'El Negro' Araiza ha sido por varios años uno de los conductores estelares del programa HOY y tiene una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, no solamente en televisión, también en cine y teatro. ha sido por varios años uno de los conductores estelares del programay tiene una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, no solamente en televisión, también en cine y teatro. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Raúl Araiza se ha convertido en uno de los presentadores favoritos de la televisión mexicana por su gran sentido del humor. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Su nombre completo es Raúl Araiza Herrera y nació el 14 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raúl inició su carrera a los ocho años y en 1975 debutó en su primera telenovela. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Desde hace 22 años está casado con la bellísima Fernanda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Raúl es hijo de Norma Herrera y Raúl Araiza. Su mamá es actriz y cantante; su papá fue actor, director y productor de cine y televisión. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su pequeño hermano, Armando Araiza, siguió los mismos pasos de Raúl y es un gran actor. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Raúl ha participado en más de 20 telenovelas y 40 películas. Hizo su debut en el cine en 1984. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Camilia y Roberta son las dos princesas de Raúl. Ellas son las dueñas de su corazón. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el 2008 es considerado uno de los conductores favoritos del programa HOY. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir ¡A Raúl parecen no pasarle los años! A sus 53 años aún conserva una gran alma de niño. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir A lo largo de su trayectoria artística ha tenido que interpretar personajes únicos y lo ha hecho a la perfección. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los compañeros de Raúl aseguran que la pasan increíble al trabajar con él. Raúl es conocido por su sentido del humor. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Raúl Araiza es como el buen vino, con el paso de los años se pone mejor. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Ante esta respuesta y tras sufrir una crisis matrimonial en 2015, cuando la revista 'TVNotas' lo captó con otra mujer que no era su esposa, el también actor reflexiona sobre su relación: “ Cumplimos 22 años de matrimonio, con sus altas y bajas, pero hoy por hoy sé que es la mujer de mi vida, no pienso volver a fallarle y ella lo sabe. Estamos tranquilos”.

Raúl lleva 11 de los 20 años que el programa 'Hoy' tiene al aire como conductor, y asegura que sigue en el gusto del público porque es sincero y tan ‘él’, que es por eso que la gente le tiene simpatía: “ Soy tan yo que como me ven en pantalla. Así soy en la casa y en mi vida diaria, no pensé que llegaría tan lejos, yo venía por un mes y mira, ya llevo 11 años, gracias a la familiaridad con la que la gente nos ve día con día”.



Raúl Araiza y ‘El Burro’ van Rankin, en un ataque de enojo terminaron besándose los labios Televisa 0 Compartir



También te puede interesar: