"Quería decir que yo era una prostituta": la madre del presunto hijo de Julio Iglesias dice que intentó suicidarse



María Edite Santos Raposo habló en exclusiva para el show mexicano ' Ventaneando' el 18 de enero de 2018 y contó en una extensa entrevista todo lo que ha hecho por demostrar que un hijo suyo, Javier Sánchez Santos, es, supuestamente, hijo del cantante.

La mujer cuenta que, en un principio, la prensa se puso de parte de Julio Iglesias, "pero ahora todo ha cambiado", afirma. A inicios de 2018, el magistrado José Miguel Bort, del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, reabrió la causa porque consideró que unas pruebas de ADN, que se hicieron con material genético recopilado de basura dejada por Julio Iglesias Jr. en las calles de Miami, tienen "suficiente apariencia de seriedad", de acuerdo a El País.



María Edite Santos Raposo nació en Portugal, participó en reinados de belleza, llegó a España en una compañía de ballet y un día de julio de 1975, en Sant Felíu de Guíxols, felicitó a Julio Iglesias en su camerino. Supuestamente, en ese rincón de la Costa Brava tuvieron diez noches de pasión, y la del 19 de julio de 1975 habría concebido a un hijo de Julio Iglesias. Todo esto lo cuenta en un libro publicado en 2007, 'Un hijo con Julio Iglesias'. Él es Javier Sánchez Santos, el supuesto hijo que nació de esa relación. Según Libertad Digital, el apellido Sánchez lo tomó del cocinero Rafael Sánchez, esposo de su mamá, María Edite. La primera vez que se supo de él fue en 1992, cuando su mamá convocó a una rueda de prensa en Valencia para contar su historia por primera vez. Y aquí es donde entra en la historia Julio José Iglesias, más conocido como Julio Iglesias Jr., hijo del cantante con Isabel Preysler y hermano de Chábeli Iglesias y de Enrique Iglesias. La mamá de Javier Sánchez lo convenció para contratar al abogado Fernando Osuna, quien logró que el torero Manuel Benítez, El Cordobés, reconociera a su hijo Manuel Díaz. El abogado armó una estrategia y, para ello, envió a un abogado a Miami para seguir a Julio Iglesias Jr. de cerca. Después del divorcio de sus papás en 1978, Julio Iglesias Jr. se mudó con sus hermanos a Miami para vivir con el cantante. Allí ha grabado varios discos, ha particido en varios realities y shows de televisión. En 1999 se cambió el nombre a Julio Iglesias Jr. Tres años después se casó con la modelo Charisse Verhaert. El detective privado siguió a Julio Iglesias Jr. en Miami para capturar todo tipo de objetos que iba a dejando a su paso, como colillas, botellas de agua, latas, chicles, servilletas y clínex. Según le dijo el abogado a Primer Impacto, todo eso quedó detallado en video para presentarlo al juez. El magistrado José Miguel Bort, del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, reabrió la causa porque consideró que esas pruebas tienen "suficiente apariencia de seriedad". La última semana de diciembre de 2017, el magistrado le dio 20 días a Julio Iglesias para contestar a la demanda, pero no ha habido respuesta de su parte. Según el abogado Osuna, si el cantante no se presenta se le debe reclamar "a los hijos y hermanos varones del cantante —el test es más fiable por vía masculina—. Si todos se niegan, el rechazo puede considerarse un indicio más de la paternidad". 



La pelea legal tienen antecedentes de años atrás. Según El País, su mamá presentó una demanda en 1992 contra Julio Iglesias frente a un juez de Valencia, que la desestimó por cuestiones de forma. "El juzgado reclamó al cantante que se sometiera a una prueba de ADN a través de su abogado y de su procurador, pero la justicia consideró que debería habérselo notificado personalmente a Iglesias", anota El País. María Edite le contó a ' Ventaneando': "gané en primera instancia cuando puse la primera demanda de paternidad y le ponen los apellidos Iglesias a Javier. Cuando Julio vio que todo esto iba en serio, lo que hizo fue presentar en segunda instancia unos testigos falsos, eso lo digo yo. Porque cuando se presentan tres señores, diciendo que se habían acostado conmigo en la época en que yo estuve con Julio, me parece de verdad que eso no tiene nombre. Y con eso quería decir pues eso, que yo era una prostituta".



Además, María Edite afirmó que "tan absurdo que me llevó a una depresión tan grande en la que me vi metida en un pozo. No tenía salida. Intenté suicidarme".

Por último, comenta que ella ha tenido contacto con Julio Iglesias Jr.: "en Madrid he visto a Julio José y me ha preguntado por su hermano, él sabe que es su hermano [...] Cuando me preguntó por Javier y yo le dije que estaba en Los Ángeles dije 'le podrías llamar', pero nunca ha hecho esa llamada".