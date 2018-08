¿Qué nivel de intuición tienes? ¡Descúbrelo con este sencillo test!

Evaluación

30 puntos eres todo un ser intuitivo, fuera de serie, la intuición personificada ¡nada se te escapa! NIVEL DE INTUICIÓN ALTÍSIMO

28 y 29 puntos eres altamente intuitivo, tu intuición es estupenda ¡lo sabes todo de antemano! NIVEL DE INTUICIÓN ALTÍSIMO

26 y 27 puntos eres muy intuitivo ¡nadie puede engañarte, conoces bien el lado positivo y negativo de los demás! NIVEL DE INTUICIÓN MUY ALTO

24 y 25 puntos eres bien intuitivo –no serás un ser totalmente intuitivo, pero tienes bastante desarrollada tu intuición. NIVEL DE INTUICIÓN ALTO

23 y 24 puntos eres bastante intuitivo –puedes confiar en tu intuición que no te fallará NIVEL DE INTUICIÓN BUENO

21 y 22 punto eres intuitivo -debes acoplar intuición con experiencia pues tu nivel intuitivo no es lo suficientemente alto, pero no te falta totalmente la intuición. NIVEL DE INTUICIÓN PROMEDIO

19 y 20 puntos eres relativamente intuitivo –no mucho, pero lo suficiente para encontrar el camino NIVEL DE INTUICIÓN PROMEDIO

17 y 18 puntos tienes un nivel de intuición promedio -en ocasiones te asombras, no es lo común NIVEL DE INTUICIÓN PROMEDIO

15 y 16 puntos tu intuición no está tan mal –cuando tienes esos “chispazos” intuitivos ni tú mismo te lo crees. NIVEL DE INTUICIÓN REGULAR

13 y 14 puntos eres algo intuitivo -no confías mucho en tu intuición aunque no está tan mal NIVEL DE INTUICIÓN BAJO

11 y 12 puntos no eres muy intuitivo en general –puedes tener momentos muy intuitivos, pero generalmente no es así NIVEL DE INTUICIÓN MUY BAJO

9 y 10 puntos eres poco intuitivo –te asombras de reacciones en personas que si fueras más intuitivo las habrías previsto. NIVEL DE INTUICIÓN BAJO

7 y 8 puntos tu nivel de intuición es bajo –estás necesitando desarrollar más tu intuición, no te agobies, es posible. NIVEL DE INTUICIÓN MUY BAJO

5 y 6 puntos casi no tienes desarrollada tu intuición –realmente es prodigioso que puedas funcionar bien en tus relaciones con esta puntuación tan baja NIVEL DE INTUICIÓN BAJÍSIMO

3 y 4 muy poca intuición, casi ninguna –proponte desarrollar tu sexto sentido, tu intuición porque te hace mucha falta ¡está latente dentro de ti, pero dormida! NIVEL DE INTUICIÓN POR EL PISO

2 puntos la intuición no es tu fuerte, prácticamente no tienes desarrollada tu intuición NIVEL DE INTUICIÓN CASI AUSENTE

0 a 1 ¿intuición? ¿Qué es eso? ¡No tienes ningún nivel intuitivo, así que a trabajar en eso desde ahora mismo! NIVEL DE INTUICIÓN AUSENTE