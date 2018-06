¿Por qué tanta dificultad para poder escuchar el nuevo álbum de la Banda El Recodo? Aquí te lo contamos

Poncho Lizárraga , actual líder de la Banda El Recodo, dio a conocer que se lanzaba en plataformas digitales su más reciente producción '80 Años de Musica. Entre Amigos, Vol.1', un disco que grabaron al lado de grandes artistas no solo del género de banda, también del pop y reggaeton, como: Yuri, Gerardo Ortíz, Timbiriche, David Bisbal, Luis Fonsi, Cristian Castro, Carlos RIvera y Sebastián Yatra, entre otros.

Una publicación compartida por R1 - Músico Productor (@poncholizarraga) el 31 de May de 2018 a las 4:15 PDT

Sin embargo, al día siguiente comenzaron las reclamaciones por parte de fans que ya no encontraban el disco para hacer streaming, ni en iTunes o Spotify . Mientras que el material solo está disponible como descarga digital por un precio de 8.99 dólares en la plataforma comercial de Amazon en EEUU . Quienes habían descargado el álbum para escucharlo gratuitamente en México, de pronto se encontraron que no aparecía.

"No lo encuentro en Spotify México 😥". "En la imagen se lee que está en Google Play. Lo estoy busqué y busqué y nada...". "¿Para cuándo Spotify?", fueron algunos de los mensajes que empezaron a aparecer al pie de la imagen que colgó Lizárraga en su red social. Hasta el momento, la banda no ha explicado por qué está disponible solamente a la venta en EEUU y no para ser escuchada en línea por suscripción fuera de este territorio.