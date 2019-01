Piscis – Miércoles 23 de enero de 2019: descubrirás sentimientos nuevos hacia esa persona

Si estás en medio de una situación nueva en tu relación amorosa recuerda que la forma en que la enfrentes de celos o indagaciones obsesivas acerca de lo que piensa, hace o el futuro de la relación terminaría cansándose de ti. No exageres en las demostraciones públicas de afecto, generalmente no son de buen gusto, pisciano.

Salud La falta de tiempo no es excusa para no nutrirte adecuadamente. Con unos minutos adicionales puedes llevar a tu trabajo meriendas nutritivas, frutas, nueces, en fin, alimentos de verdad y no simples golosinas. Si te propones un régimen de vida sano, ahora en este nuevo año que ha comenzado recientemente, eso es lo que lograrás.

Dinero y fortuna

Lo que te ha sucedido en días pasados es que te has ilusionado con ingresos fantasmas y te has puesto a gastar lo que no tenías. Revisa tu presupuesto y no tendrás problemas, pisciano.