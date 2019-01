Piden ayuda para evidenciar que el cantante R. Kelly lidera un culto sexual con menores de edad

En el pasado, ex parejas del artista también han declarado en su contra. Lee Merritt, abogado de una joven de Dallas que no ha querido ser identificada, presentó el año pasado una demanda contra R.Kelly por haberle transmitido a esta mujer una enfermedad sexual cuando era menor de edad. Así mismo Andrea Kelly, su ex esposa, lo culpa de haberla abusado físicamente durante varios años al punto que, al divorciarse, puso una orden de restricción en su contra.