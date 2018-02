“No quise pelear por tres pesos más”: Aleida Núñez sobre la pensión de su hijo

Aleida Núñez aseguró a Univision Entretenimiento que su proceso de divorcio con Pablo Globovsky -quien fuera su esposo durante ocho años y es padre de su único hijo- fue rápido pero difícil porque tuvo que ceder en varios conceptos legales para evitar algún tipo de escándalo: “En su momento tuvimos una fricción sobre todo en la cuestión de la pensión y de los alimentos, porque saben que ese punto siempre es complicado”.

La actriz mexicana explicó que por su integridad no quiso alargar la querella y estuvo de acuerdo con lo que su exesposo le brindó de pensión alimenticia: “ No fueron las cantidades que habíamos acordado, sin embargo, en ningún momento quise que mi hijo se viera afectado por publicaciones negativas ni escándalos, no me voy a pelear por tres pesos más”.



Aleida Núñez: una actriz talentosa y multifacética Aleida Araceli Anúñez Flores nació en Jalisco México. Comenzó su carrera en televisión trabajando como conductora de algunos programas en León, Guanajuato y en 1998 se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su primer trabajo lo realizó junto a Angélica María en la obra 'Mamá nos quita los novios'. Aleida interpretaba a la hija de la primera actriz dentro de la puesta en escena. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Juan Osorio le dio su primera oportunidad en las telenovelas en Salomé (2001) y un año después se integró al elenco de 'Entre el amor y el odio'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después la vimos con personajes secundarios en 'Las vias del amor' (2002), 'Mariana de la noche', y 'Contra viento y marea'. En 2006 fue parte del elenco de la exitosa telenovela 'La fea más bella' donde compartió créditos con Angélica Vale y Jaime Camil. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Tras concluir las grabaciones de 'La fea más bella', Aleida se convirtió en la conductora del programa 'Viva la mañana' junto a Alfredo Adame. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el 2008 fue parte del elenco de 'Mañana es para siempre'. En este melodrama interpretó a 'Gardenia' y compartió créditos con Fernando Colunga y Lucero. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue en el 2009, tras dos años de noviazgo que Aleida Núñez se unió en matrimonio con Pablo Glogovsky. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La actriz estuvo casada con Glogovsky durante ocho años y tuvo un hijo con él. Aunque parecía que su relación iba muy bien hoy la actriz anunció, en el programa Cuéntamelo Ya!, que su matrimonio terminó. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Y regresando a su trayectoria, Aleida se convirtió en una de las 'Mujeres asesinas' de la tercera temporada. La actriz protagonizó el episodio 'Elvira y Mercedes justicieras' junto a Yolanda Andrade y Adal Ramones. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 'Cuando me enamoro', Aleida fue parte del elenco de 'Cuando me enamoro', telenovela que protagonizaban Silvia Navarro y Juan Soler. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Después nos sorprendió con el cambio de imagen que se realizó para participar en 'Un refugio para el amor'. Aleida se encargó de hacerle la vida difícil a Zuria Vega con sus villanías. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Nicandro Díaz explotó el talento de Aleida como actriz y cantante en la telenovela 'Hasta el fin del mundo' (2014). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esta historia la vimos actuar junto a Pedro Fernández, David Zepeda y Marjorie de Sousa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Durante este año disfrutamos de su actuación en la telenovela 'El bienamado' donde interpretó a la sensual y coqueta Gloriana. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Aleida Núñez ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene gran talento. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



“Fueron varias semanas de estar con los abogados hablando, ambos somos personas civilizadas y quedó todo firmado”, explicó Aleida de 36 años de edad.

La también cantante, quien contará con una participación especial en la novela ‘Amar sin Ley’, señaló que es lo suficientemente independiente económicamente por lo que ella absorberá los gastos que hagan falta para el pequeño: “Soy una mujer que siempre he estado trabajando, que siempre he salido adelante por mí misma así que preferí tratar esto de una manera madura”.

Detrás de la decisión de Aleida para no alargar el juicio fue su hijo Alexander (de 4 años de edad): “Estar arriesgando a mi hijo a que sufra 'bullying' en la escuela, si de por sí ya el proceso es muy fuerte, imagínate todavía adherirle a él el hecho de que no vea a su papá, entonces para mí siempre lo más importante es que tenga un equilibrio emocional, espiritual y ya lo económico seguiré trabajando y con lo que me dio él del acuerdo”.



Aleida Núñez presenció cuando Gabriel estaba de juguetón con Marjorie Univision 0 Compartir

La pareja aún tienen algunas diferencias respecto a la convivencia de Alexander ya que por trabajo, Pablo viaja constantemente y se pierde momentos con el niño: “Así tiene que ser ni modo, hay fines de semana que si él se va de viaje yo tengo que ingeniármelas para que mi mamá me apoye o la nana pero la verdad es que la vida cambia muchísimo, mi vida es otra a partir de la separación”.