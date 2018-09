Nicki Minaj pide ayuda para Cardi B, quien podría seguir el consejo de Michelle Obama

El pasado jueves, la rapera Cardi B reaccionó a las acciones que está tomando la empresaria y celebridad televisiva Kim Kardashian para lograr una reforma de sistema carcelario en Estados Unidos y visiblemente emocionada no solo propuso que la esposa de Kanye West se nomine para presidenta del país, sino que se autonominó para la vicepresidencia. 24 horas más tarde, la intérprete de 'I Like It' ocupó titulares, pero no por alguna gestión favorable a la nación, sino por el incidente violento que protagonizó en el marco del New York Fashion Week, donde quiso pelear con Nicki MInaj.