“Mi rayo de sol”: Enrique Iglesias presenta a uno de sus gemelos

Nicholas Iglesias Kournikova, hijo del cantautor español Enrique Iglesias y la tenista rusa Anna Kounikova, debutó en Instagram este martes, precisamente al cumplirse el primer mes desde que nació junto a su gemela Lucy, en un hospital de Miami, Florida.

En una publicación poco usual, Enrique Iglesias, de 42 años, presentó al pequeño, al que llamó "my sunshine" (mi rayo de sol). No quedó claro de inmediato el motivo por el cual el intérprete de 'El baño' solo presentó a Nicholas y no a su hermana Lucy.



Historia de amor de Anna y Enrique Hace 10 años Anna Kournikova y Enrique Iglesias empezaron a escribir una linda historia de amor. Desde que la pareja inició su romance empezaron a correr varios rumores de boda. Sin embargo, la pareja mantuvo al margen todos los rumores que corrían sobre su relación y se dedicaron única y exclusivamente a vivir al máximo. A lo largo de 10 años se ha dicho de todo sobre este amor. Para empezar los rumores que siempre han corrido son sobre una posible boda… En abril de este año, The Sun dijo que la pareja se habría casado en secreto. Pero nada de esto fue confirmado por la pareja. También se ha dicho que Ana podría estar embarazada. Pues en algunas fotos lucía un vientre abultado. Pero nada de esto ha sido verdad, sólo chismes. ¿Qué pasará con esta parejita? Lo que sí es un hecho es que la rubia desea con todas sus fuerzas ser la señora de Iglesias... Pero a él no le interesan esas formalidades. ¿Será que Enrique tiene miedo a formar una familia? El rotativo también publicó que la pareja "va a sacar la casa por la ventana". "Será una ceremonia multitudinaria con un banquete descomunal", detalló la fuente. También se dio a conocer que Anna y Enrique no planean una boda en secreto, al contrario, quieren compartir su felicidad con todo el mundo, por lo que estarían pensando en jurarse amor eterno en Miami, Florida. Lo cierto es que desde hace algunos meses Anna lleva en su dedo anular un anillo valuado en poco más de 3 millones de dólares. Esta no es la primera vez que un medio da a conocer que Anna y Enrique están a un paso de contraer matrimonio, ¿será que ahora sí veremos a Anna vestida de novia y a Enrique esperando a su amor en el altar? Lo que sí reveló la fuente es que a la celebración asistirá la 'crema y nata' del espectáculo. "Va a ser una gran boda en presencia de sus famosos amigos", dijo.

El artista y su compañera no compartieron siquiera que ella estaba embarazada y no fue hasta el pasado 18 de diciembre que fuentes de la publicación TMZ confirmaron lo que parecía impensable: que dos días antes, el sábado 16 de diciembre, Anna Kounikova, de 36 años, había dado a luz gemelos.

