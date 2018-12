“Me duele mucho el corazón”: Chiquis Rivera sufre la muerte de uno de sus aliados más fieles

A solo seis días del sexto aniversario luctuoso de su madre , la también cantante Jenni Rivera , la intérprete y empresaria Chiquis Rivera sufrió una dolorosa pérdida : “Hoy el cielo recibe a otro de mis Boss Bees (como llama a sus fanáticos) más leales, como un ángel de Dios… y me duele mucho el corazón”.



“No quiero ser egoísta y solo pensar en cuánto lo voy a extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar. Se me llenan los ojos de lágrimas en pensar que ya no lo voy a ver”, confesó la intérprete de 'La malquerida'.