Maripily Rivera no entiende por qué la critican cuando hace lo mismo que Kim Kardashian y JLo

En un mundo ideal, para la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, el público debería apoyar lo que le gusta y ni siquiera prestar atención a lo que le molesta. Pero, como esas no son las circunstancias que le ha tocado vivir, el llamado 'huracán boricua' de la tercera temporada de Mira Quién Baila, insistió en suplicarle a quienes la critican que por favor, dejen de seguir de sus pasos.

"Todo el mundo está pendiente a las fotos de la Maripily", expresó en días pasados durante una entrevista que ofreció al programa 'Dando candela' que se transmite en su país natal. Con más de 20 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento, a la modelo no dejan de sorprenderle las críticas que le hacen, sobre todo, porque según explicó, en sus redes sociales expone "lo que en realidad ponen muchos artistas. Kim Kardashian las pone, las ponen muchas modelos más famosas que yo, una JLo.... pero las pone Maripily y rapidito vienen a criticar".



publicidad

La madre de 'Joe, Joe', como ha dado a conocer a su único hijo de 16 años, reiteró su invitación para que a "quien no le gusten las fotos que ponga Maripily en Instagram, pues que no me siga porque las voy a seguir poniendo... Voy a seguir enseñando el fondillo (trasero) bonito que tengo, los abdominales que tengo, los brazotes que tengo a mis 40 años y los senos que me los hice y los enseño también".



Mira los sacrificios que tuvo que hacer Maripily para no perderse la infancia de su hijo La modelo Maripily Rivera, quien comenzó su carrera en un concurso de belleza en Puerto Rico, recordó el primer día de su hijo Joe Joe en la escuela. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir La puertorriqueña se convirtió en madre en el 2001, cuando a los siete meses y luego de la muerte de su progenitora, dio a luz a su retoño. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir Rivera recordó como su hijo para ese entonces era prematuro, pesando solo una libra con cuatro onzas. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Una de mis fotos favoritas de mi adorable hijo @joe_joegarcia con seis meses de nacido y fue tomada para un reportaje del día de las madres”, escribió la también presentadora en su Facebook. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir “Siempre serás mi bebé no importa la edad que tengas mi hombrecito adorable”, afirmó Maripily de su hijo que ya tiene 15 años. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir La también empresaria recordó cómo se llevaba a su hijo a las televisoras, incluso cuando grababa el popular show ‘No te duermas’. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La boricua fue criticada en el pasado por tomarse una foto junto a su hijo en la cama. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir “De mi podrán hablar… y criticarme como lo hacen con frecuencia, ya me convertí inmune a eso”, escribió en Instagram. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir El adolescente se mudó a Orlando a seguir sus estudios y ante la soledad, la modelo ha recordado cada momento que ha vivido junto a él. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el mensaje publicado hace unas horas, Rivera le recuerda a Joe Joe que su casa y cuarto siempre lo esperan, pero que lo extraña mucho. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir Univision entre lágrimas lo difícil que se le ha hecho lidiar con esta nueva etapa. Maripily recientemente le contó aentre lágrimas lo difícil que se le ha hecho lidiar con esta nueva etapa. Foto: maripilyoficial/Facebook | Univision 0 Compartir

En otros temas y contrario a lo que había señalado hace unos meses, Maripily Rivera aceptó que su corazón tiene dueño, desde "hace tres o cuatro años". Lo describió como un empresario italiano, residente en Londres y quien según sus palabras ya le ha propuesto matrimonio en tres ocasiones. La identidad del individuo se la reserva porque "la gente es envidiosa y negativa, cuando te ven feliz les molesta".

"Maripily está soltera, pero no está soltera", concluyó.