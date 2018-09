Marc Anthony no solo se lleva bien con JLo, también es un "hermano" para un exnovio de ella

El año pasado, Marc Anthony y Jennifer López sorprendieron al contar que estaban trabajando juntos en el nuevo disco en español de ella, que aún no estrena. Cuando a él le preguntaron, cuál es la clave para llevarse bien con su ex, de inmediato soltó que divorciarse. Lo que no dijo, en ese momento, es que también se lleva de maravillas con Beau 'Casper' Smart, el que fue novio de 'la Diva del Bronx' justo después de que se concretara la separación de la famosa pareja, en el 2011.