Los últimos minutos de Miroslava: la diva que generó una leyenda tras su muerte

Nadie estaba con Miroslava Stern al momento de su muerte: nadie la vio, nadie la oyó. Únicamente la compañaba la misma soledad que había tenido por muchos años y los lujosos adornos del dormitorio en su mansión, ubicada en la elegante colonia Anzures de la Ciudad de México.

Sobre la cama, como una especie de bella durmiente de un cuento, yacía la rubia mujer de rasgos eslavos, con su cabellera reposando sobre la almohada. En la mesilla de noche, un retrato dedicado del torero Luis Miguel Dominguín, un florero, un cenicero con un cigarrillo a medio fumar, que se había apagado... las manos de la mujer de 29 años sobre su pecho. Este es el retablo que encuentra María del Rosario Navarro viuda de Nava, su ama de llaves, mujer de toda su confianza, al asomarse a las nueve de la mañana del miércoles 10 de marzo de 1955.



Actrices que murieron jóvenes y en pleno éxito de su carrera Hiromi Hayakawa falleció a los 34 años en un hospital de la Ciudad de México por una hemorragia en el hígado. El pasado 27 de septiembre la actriz y cantantefalleció a los 34 años en un hospital de la Ciudad de México por una hemorragia en el hígado. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir La actriz fue internada de urgencia por la madrugada, pero por complicaciones renales falleció y su bebita Julieta tampoco sobrevivió. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi saltó a la fama en el 2004 gracias al reality show 'La Academia'. Su carrera la construyó principalmente en teatro musical. saltó a la fama en el 2004 gracias al reality show 'La Academia'. Su carrera la construyó principalmente en teatro musical. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque también participó en programas como 'Lo que callamos las mujeres', 'La vida es una canción', 'Cada quien su santo' y 'El Chema', el cual fue su última participación en la televisión. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Hiromi formaba parte del elenco de la obra 'Mentiras' y del grupo musical 'Ellas'. Semanas antes de morir,formaba parte del elenco de la obra 'Mentiras' y del grupo musical 'Ellas'. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Mariana Levy, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. No podemos olvidar a, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo Palomo que consiguió su primer papel protagónico en 'La pícara soñadora'. Fue junto aque consiguió su primer papel protagónico en 'La pícara soñadora'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Su última participación la hizo en 'Amor Real' en el 2003. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Después de 'Amor Real' ella se convirtió en la conductora del programa 'Nuestra Casa'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su muerte provocó gran sorpresa y dolor entre sus seres queridos. Foto: Univision Communications Inc. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Selena Quintanilla es uno de los sucesos que más han conmocionaron al mundo de la música. La muerte dees uno de los sucesos que más han conmocionaron al mundo de la música. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena nació en Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera desde que era una niña. nació en Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera desde que era una niña. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su padre creo una banda llamada 'Selena y los Dinos', con esta agrupación comenzó a hacer sus primeras presentaciones demostrando su talento. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1989 se lanzó como solista con el disco 'Selena' y comenzó a cautivar a su público con su voz y este sólo era el inicio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena grabó cinco discos más y se convirtió en la 'Reina del Tex - mex' como 'Amor prohibido', 'Como la flor' y 'Carcacha', entre muchas otras. grabó cinco discos más y se convirtió en la 'Reina del Tex - mex' como 'Amor prohibido', 'Como la flor' y 'Carcacha', entre muchas otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pero su carrera se vio interrumpida por una gran tragedia. Después de una fuerte discusión, Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la mató de un disparo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Selena sólo tenía 23 años cuando fue asesinada. Su agresora fue sentenciada a cadena perpetua pero la familia y fans de la cantante siguen llorando su partida. sólo tenía 23 años cuando fue asesinada. Su agresora fue sentenciada a cadena perpetua pero la familia y fans de la cantante siguen llorando su partida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lorena Rojas quien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Recordemos aquien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lorena era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como 'Alcanzar una estrella' (1990), 'Baila conmigo' (1992), 'Buscando el paraíso' (1993) y 'El alma no tiene color' (1997), entre otras. era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como 'Alcanzar una estrella' (1990), 'Baila conmigo' (1992), 'Buscando el paraíso' (1993) y 'El alma no tiene color' (1997), entre otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque pasó por fuertes tratamientos siempre mantuvo las ganas de vivir y disfrutaba al máximo de su trabajo y de su familia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2008 tampoco fue obstáculo para que Lorena dejara a un lado el deseo de ser madre. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En el 2013 cumplió su ilusión de convertirse en madre al adoptar a la pequeña Luciana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque luchó durante años contra la enfermedad, lamentablemente perdió la batalla. Foto: BANG Showbiz | Univision 0 Compartir Lorena Rojas y a sus amigos de la prensa, que la actriz y cantante mexicana falleció hoy en Miami a los 44 años, después de afrontar con valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer", informó su oficina de prensa. "Con una profunda tristeza queremos informarles a los fans dey a sus amigos de la prensa, que la actriz y cantante mexicana falleció hoy en Miami a los 44 años, después de afrontar con valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer", informó su oficina de prensa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla Álvarez estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes. estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Posteriormente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Comenzó su carrera cuando tenía 20 años en la telenovela 'María Mercedes'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Poco a poco se abrió paso con su talento hasta lograr un estelar en la telenovela 'Mi querida Isabel'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Posteriormente la vimos interpretar a memorables villanas en telenovelas como 'La Mentira', 'Alma Rebelde' y 'Camaleones'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla se vio envuelta en rumores desde que estaba en 'Las tontas no van al cielo' en el 2008. Se decía que padecía anorexia aunque ella siempre lo negó. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Finalmente la actriz falleció el 15 de noviembre de 2013, en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla tenía tan sólo 41 años. La bulimia y anorexia que padecía le provocaron un paro cardiorrespiratorio, según el diario El Universal.tenía tan sólo 41 años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en 'Caminos Cruzados' (1994), 'Marisol' (1996) e 'Infamia' (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal, era una actriz bella y talentosa. era una actriz bella y talentosa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ella interpretaba a 'Viri' en esta producción de Luis de Llano. Además participaba en la telenovela 'Mañana es primavera' junto a su famosa mamá. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida con sólo 19 años de edad. cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida con sólo 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Fanny Cano era una actriz que brillaba por su belleza y talento. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Fue la primera que encarnó a 'Rubí' (1968) en las telenovelas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además participó en 'La Mentira', 'Yesenia' y 'Espejismo'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La actriz tenía muchos planes más pero pronto el destino le hizo una mala jugada. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El 7 de diciembre de 1983 el avión en el que viajaba se estrelló en el aeropuerto de Barajas en España. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La famosa actriz falleció a los 39 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Lina Torres Varela también tuvo un trágico final a muy corta edad. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Ella falleció el 24 de abril del 2016 a causa de un accidente automovilístico, iba en una moto y no llevaba casco por lo que murió en el impacto. Lina tenía 24 años. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mónica Spear, quien fue Miss Venezuela y actriz de telenovelas, fue víctima de la delincuencia en Venezuela. , quien fue Miss Venezuela y actriz de telenovelas, fue víctima de la delincuencia en Venezuela. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Lamentablemente falleció a los 29 años junto a su esposo Thomas Henry Berry el 6 de enero del 2014. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los dos viajaban junto a su hija por la autopista Puerto Cabello"Valencia, en el estado de Carabobo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de sufrir un pequeño accidente en su automóvil intentaron asaltarlos, según información de 'Notimex'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los asaltantes los asesinaron a balazos e hirieron a su hija de cinco años. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Elvira Quintana contaba con gran belleza pero desde muy pequeña vivió una gran pérdida, su padre murió fusilado en su natal España. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Creció y se convirtió en una bella actriz y participó en varias películas y en las telenovelas 'El dolor de amar' y 'Adriana'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Su belleza era natural pero decidió inyectarse silicón en el busto y las piernas para mejorar su figura. Esto tuvo consecuencias fatales pues se afectó los riñones y murió por complicaciones a los 32 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



Rosario llegó, como todas las mañanas, a las ocho y preparó el desayuno habitual: pan tostado, huevos tibios, jugo de toronja y café negro -el régimen de la señora para cuidar la línea-. Puso dos rosas en un vaso y subió la escalera. No había visto a la señora desde el lunes anterior: "Me dijo que me tomara el martes porque iba a salir y regresaba tarde", declararía la empleada más tarde, el mismo día, aún tan impactada, que no había podido llorar; mientras los inspectores tomaban nota. El hallazgo se hizo justo a tiempo para que los periódicos vespertinos dieran la noticia y los rotativos del día siguiente la llevaran en titulares, acompañada de una imagen de su rostro clásico, su melena dorada, su sonrida melancólica: " MIROSLAVA HA MUERTO". "SE MATÓ MIROSLAVA".



publicidad

No hay duda, ese es el reporte; mientras los fotógrafos retratan la habitación y el cuerpo con rigor mortis, bajo una sábana, llevado en una camilla a la ambulancia, se consigue la dispensa de la autopsia y comienza la leyenda.

La mujer que vino del frío

Para la Época de Oro del cine mexicano, la presencia rubia y luminosa de Miroslava Stern -mejor conocida por su nombre de pila, la primera actriz que formalmente encabezó repartos con un solo nombre- significó un fascinante toque cosmopolita acorde con los turbulentos años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Los grupos de inmigrantes que llegaron a México provenientes de Europa y el Cercano Oriente se integraron a una sociedad burguesa en plena expansión y contribuyeron, de manera importante, a la vida cultural del país.

Sin embargo, y con toda honestidad, el cine mexicano no supo qué hacer con Miroslava. Su belleza extraordinaria era muy diferente a la del resto de las actrices de su generación como Columba Domínguez o María Victoria, y su rango interpretativo, si no limitado, por lo menos resultaba poco aprovechado. De ahí que su filmografía fuera sumamente dispareja, aunque con algunos títulos interesantes como ' Ensayo de un crimen', dirigida por Luis Buñuel, que es posiblemente su mejor película junto con 'Escuela de vagabundos', que hizo al lado de Pedro Infante. Muy escasas joyas en medio de numerosas películas menores.



Pedro Infante, el actor que encarnó lo mismo curas que borrachos Pedro Infante en el cine demostró ser un actor nato y a cualquier personaje que le tocó interpretar le dio un toque distinto y especial. Prueba de esto, la cinta 'Los 3 Huastecos' de 1948, donde personificó a un Tamaulipeco bronco y ateo, a un cura de pueblo y un militar. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir En dicha película, Pedro sacrificó su emblemático bigote para interpretar al padre 'Juan de Dios' y además de actuar y cantar, también demostró su habilidad para ejecutar el violín. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir En la cinta 'Escuela de vagabundos' (1954), Pedro salió primero como vagabundo y luego se convirtió en el chofer de una acaudalada y loca familia. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ya convertido en todo un chofer, Pedro, con su personaje de 'Alberto Medina', protagonizó una de las mejores mancuernas amorosas que hizo en el cine, junto a la bella Miroslava en su papel de 'Susy'. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Como 'Alberto Medina' era un hombre alegre y bastante coqueto, la servidumbre de la casa donde laboraba lo adoraba. Esta es una inolvidable escena de la película cuando se puso a bailar y cantar la huaracha 'Nana Pancha', con la actriz Dolores Camarillo. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Como policia, Pedro Infante logró uno de sus mejores personajes, sobre todo en las cintas 'A toda máquina' y 'Qué te ha dado esa mujer' filmadas en 1951. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con el uniforme de moto patrullero, al lado de Luis Aguilar, no solo ganó enorme popularidad entre el público, también se ganó el respeto del escuadrón de la policía de tránsito de la Ciudad de México y de ahí nació su pasión por las motos. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Pedro Infante protagonizó una de las cintas más emblemáticas y más premiadas en el extranjero, como lo fue 'Tizoc', filmada en 1956, al lado de otra gran estrella de México, la inolvidable María Félix. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Con su caracterización como un indígena de la sierra de Oaxaca, Pedro Infante ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Berlín en 1957. Infante ya no pudo recoger su premio en Alemania, debido a que había fallecido meses antes. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dos de los personajes y caracterizaciones más emblemáticas de Pedro Infante, fueron las de boxeador y de carpintero, oficios que en la vida real también practicaba. Inolvidable como 'Pepe el Toro', en la trilogía que filmó entre 1948 y 1953, con 'Nosotros los pobres', 'Ustedes los ricos' y 'Pepe el Toro'. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Como carpintero, Infante logró una de sus mejores caracterizaciones y una de sus mejores actuaciones. ¿Quién no lloró cuando murió 'el Torito' o cantó junto a 'La Chorreada' (Blanca Estela Pavón), 'Amorcito corazón', sin olvidar el clásico silbidito. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Para su personaje de boxeador, Infante dedicó horas en el gimnasio y se apoyó de boxeadores profesionales para darle mayor veracidad a su papel como 'Pepe el Toro'. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También fue mecánico, esto sucedió en la cinta 'El Inocente', que se estrenó en 1956, donde su personaje se llamó 'Cutberto Gaudaza' y compartió créditos con la primera actriz Silvia Pinal. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Obviamente, en 'El Inocente', el cantante sinaloense no podía dejar de aparecer sin su guitarra y su interpretación al huapango 'La verdolaga', es otro de los inolvidables momentos que tuvo en el cine. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Como borracho, Pedro Infante hizo cantidad de escenas, como en las cinta: 'No desearás a la mujer de tu hijo', 'El Gavilán Pollero', 'El enamorado','Ahora soy rico', entre muchas más. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero lo más curioso de todas sus apariciones como borracho, es que en la vida real, Pedro Infante no tomaba ni una gota de alcohol. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir También fue panadero y en el filme 'Escuela de rateros' (1956), no solo aprendió el oficio de hacer pan, también aprendió a llevar la enorme canasta de pan en la cabeza, mientras montaba en bicicleta y cantaba 'El volador'. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir También en 'Escuela de rateros', Infante hizo dos personajes, uno como un actor bastante sinvergüenza y que es asesinado, pero luego para dar con los asesinos, la policía busca a otro hombre que se le pareciera y resulta que encuentran a un alegre panadero. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el filme 'Sobre las olas', realizada en 1952, Pedro se caracterizó del famoso músico y creador del famoso vals que dio título a la pelicula, Juventino Rosas. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Vestido elegantemente de frac, el músico mexicano también tuvo varias apariciones en el cine y por ende en cada una de esas cintas, robaba cantidad de suspiros de sus millones de admiradoras. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Luego de tantos personajes y oficios que realizó en las más de 60 películas, sin lugar a dudas su caracterización como charro fue la más representativa, porque además sus grandes éxitos musicales fueron dentro del género ranchero. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pedro además se sentía orgulloso de portar la vestimenta mexicana y por eso, al mencionarlo o evocarlo en cualquier parte del mundo, la imagen que viene a la mente de la gente es con su elegante traje de charro mexicano. Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir Pedro Infante es una leyenda de la canción y del cine mexicano, por tal motivo al cumplirse 100 años de su natalicio, sus admiradores lo recuerdan con mucho cariño y emocionados le dicen, como la canción: "Y si vivo 100 años... Cien años pienso en tí". Foto: Youtube, Captura de pantalla | Univision 0 Compartir



La fascinación contemporánea hacia Miroslava la llevaron a convertirse en una especie de 'Marilyn Monroe a la mexicana'. Este fenómeno tiene como punto de partida el aura romántica generada por su suicidio justo cuando su carrera por fin parecía estar en su mejor momento y conducirla a alguna parte. Reservada, elegante, con un gesto entristecido, muchos críticos contemporáneos y actuales consideran que no era la mejor actriz del cine mexicano, la clasificaban como correcta, aunque siempre rígida; pero su carisma, que sabía encender ante una cámara o al entrar en una habitación, bastó para darle una carrera fulgurante.

Más allá de los foros cinematográficos su vida personal -al menos lo que dejaba asomar- mostraba su verdadero yo: criada como una migrante desde su infancia, la joven tenía un carácter contradictorio, ansioso y depresivo, nadie podía controlar su ansiedad ni sus ataques de pánico, por lo que se habría beneficiado de la psicología moderna, si hubera creído en ella.



Encontraba su terapia en la pantalla grande, donde podía interpretar a una mujer distinta a la que era en realidad, y en una breve carrera de solo 9 años amasó una filmografía de 30 títulos, que, como en el caso de su contarparte masculina, James Dean -un actor convertido en mito por lo prematuro de su deceso- sirvió para hacerla más famosa después de su muerte de lo que fuera en vida.

Miroslava y los hombres

Hija única de un padre posesivo e inseguro y de una madre frágil que murió cuando su hija aún era adolescente, Miroslava llegó a México a los 18 años de edad, hablando muy poco español y con una timidez paralizante. Sin embargo era ese estilo suyo, tan contrastante con el de la época, lo que la llevó a convertirse en reina del baile blanco y negro del Country Club de la capital, y a hacer sus primeras pruebas cinematográficas.

Llamaba la atención la blancura de su piel y la forma almendrada de sus ojos, por lo cual la timidez tuvo que quedar de lado. Con una aparición en una película, Miroslava ganaba más que lo obtenido por su padre en un mes. Así hizo papeles pequeños en 1946, y en 1947 obtuvo su primer papel importante al lado de Mario Moreno 'Cantinflas' en la cinta 'A volar, joven', lo que cambió su vida para siempre.

Para ese momento Miroslava ya era divorciada. A los 20 años se había casado con Jesús Jaime Gómez Obregón, a quien apodaban 'Bambi'. Él era un sobrino del difunto presidente Álvaro Obregón y miembro de la alta sociedad. La boda fue uno de los momentos más notables de la temporada, pero el matrimonio no duró más que seis meses: Gómez Obregón, se dice aún, era un homosexual encubierto y su joven esposa lo descubrió con un amigo. Esta experiencia traumática causó un duro golpe en su psique, algo que Guadalupe Loaeza detalla en el relato que escribió a fines de los 80 acerca de la actriz, y que se convertiría en una película en 1992.



publicidad

A lo largo de su carrera tuvo romances fugaces con algunos de sus compañeros, como Arturo de Córdova, el estadounidense Steve Cochran, Pedro Armendáriz (quien era casado), el millonario Jorge Pasque