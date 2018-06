Libra – Viernes 8 de junio del 2018: te felicitarás tú mismo por lo que logras

La influencia que ejerce la Luna en un signo del elemento fuego, compatible con el tuyo que es de aire, y la conjunción de Venus, tu regente con la estrella Pólux, te ayudan a ver la realidad con una tónica más decidida y optimista, cargada de entusiasmo. Sin embargo, debes ser cauto porque muchas personas se te van a acercar prometiéndote cosas que no podrán cumplir, ya bien sea porque son demasiado ilusos o porque no están bien intencionados.

Si les crees, en el orden emocional, económico o laboral y no miras la realidad con los pies bien plantados sobre la tierra podrías cometer errores de juicio.

Amor



Es tu día del cambio y reflexión influido por el tránsito lunar. Si te sientes triste y solitario, deseando volver con quien amas y tu orgullo herido lo está impidiendo, no esperes más, reconcíliate con esa persona, si vale la pena. No debes posponer más la dicha porque hoy es tu día y no mañana.