Libra – Viernes 1 de junio del 2018: la verdad se abrirá paso

Sin embargo, debido al tránsito retrógrado de Saturno y Júpiter podrías estar muy impresionable y guiarte por apariencias dentro de tu realidad amorosa y eso no te conviene. Una actitud alejada o distante de tu parte puede causar fricciones. Deja que el aura de Venus te envuelva con su tono atrayente y verás la diferencia.

Amor

Atención, librano. Salvaguarda tu intimidad y privacidad desconectándote del mundo a la hora del amor. Disfruta tu noche, y no dejes que los teléfonos, visitas o interrupciones ajenas a tu vida sentimental te distraigan. Recuerda que las parejas necesitan su espacio, lejos de todos, para que puedan fortalecerse en esos encuentros íntimos.

Salud

Trabajo

Si tu trabajo es por comisiones pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa. Si estás desempleado no te inquietes y utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado y enviar cartas a empleadores potenciales, explorar la Internet y lanzarte a nuevas aventuras laborales.

Dinero y fortuna



Te llegará un dinero inesperado en forma de una tarjeta de crédito y no sabrás exactamente qué hacer. Úsala inicialmente para activarla en algo necesario y paga enseguida para no acumular intereses. Luego guárdala para emergencias y así no incurrirás en nuevas obligaciones.