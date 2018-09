Libra – Sábado 8 de septiembre de 2018: tu regente en tránsito te acerca al amor

Noticiero astrológico: la Luna está en Virgo en vísperas del novilunio de septiembre, el que marca el inicio del mes sinódico. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Venus, tu regente, continúa en tu signo.

¡Luz verde para el amor! Estás a punto de tener un encuentro romántico acentuado por la onda romántica del novilunio que complementa su energía con la del tránsito de Venus, tu regente, por tu signo.

La mañana puede traer algún desconcierto e inclusive un proyecto o cita que no se cumple. No te inquietes, librano. Estas cosas suceden y no significan el fin del mundo, al contrario, te dará más tiempo para pensar con detenimiento el rumbo que deben tomar tus acciones.

Amor



Cuida tu lengua pues la tienes demasiado suelta y podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen, o prometiendo lo que no puedes cumplir. El amor requiere tacto, y si no haces bien las cosas podrías tener problemas amorosos. Felizmente, cuando de tacto social se trata tú eres el más calificado del zodíaco para actuar con elegancia, pero sin displicencia.





Salud



Cuida tu salud adecuadamente. Es vital que no empieces a tomar medicamentos por tu cuenta y trazarte tú mismo planes que no correspondan con tus necesidades. Consulta siempre tu médico ante la duda y no hagas caso a lo que digan los demás.

Trabajo



Es un tiempo de lecciones. Tu paciencia se pondrá a prueba pues una persona en tu centro de trabajo puede estarte haciendo la vida imposible con sus malcrianzas e impertinencias. Evita enfrentarla porque saldrías perjudicado de esa situación.

Dinero y fortuna



La prosperidad te ronda. Sigue tus sueños, impulsos y corazonadas y verás como logras ganar más dinero. Tu mente está bullendo y funcionando con gran rapidez ayudándote a descubrir oportunidades de desarrollo económico e inversiones.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu experiencia e intuición unidas que te ayudan a encontrar respuestas satisfactorias.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Libra: dejar para mañana una gestión que se debe hacer hoy.

¿Qué debo evitar?: rehuir una responsabilidad delegándola a quien no es confiable.

Predicción de pareja para hoy sábado



La mejor relación de hoy: buena con Géminis y con Leo.

La relación más tensa: se presenta con Cáncer.

Tu compatibilidad actual: estás compatible con signos de aire.

Si estás soltero o soltera: no te adelantes a prometer lo que luego te costaría mucho trabajo poder cumplir.

