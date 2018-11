Libra - Sábado 3 de noviembre de 2018: un comienzo total, revitalizador

Venus, tu regente, el planeta del amor, está en un tránsito retrógrado lo cual índice en tu signo de una forma algo inestable haciendo que veas amor donde lo que hay es amistad o viceversa. No creas promesas de amor de quienes sabes no son en nada sinceros.

Esto no quiere decir que te vuelvas desconfiado o mires con sospecha a quien se te acerca, nada de eso, lo que implica es que en lugar de dejarte deslumbrar fácilmente por la apariencia externa profundices en su interior, trates de saber más de sus sentimientos, valores, ideas, y así la emoción se transformará en sentimiento.

Amor



Tu signo no suele ser celoso, no es parte de tu temperamento, pero ahora con tu regente, Venus, retrógrado, la situación puede cambiar, y esto causa problemas muy serios en tu relación. Si tu actitud está poniendo en peligro tu vida amorosa no culpes a los demás de tus errores y acepta tu responsabilidad.