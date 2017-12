Libra – Sábado 23 de diciembre 2017: Todo es posible este día

Noticiero astrológico: Ya el planeta Mercurio transita directo y la Luna está en Piscis. Ahora solamente Urano y el planeta enano Ceres continúan retrógrados.

Una situación nueva te fuerza a cambiar tus planes a última hora, pero no te inquietes porque en ese movimiento hay suerte, amor y fortuna. La vida es cambio y a ti te mueven esos cambios hoy hacia la parte positiva. Este día es propicio para reuniones sociales y también para reafirmar lazos de amistad con quienes hace tiempo no te mantienes en contacto y son personas de gran valor sentimental para ti, librano.

Amor

Te sientes cada día más seguro de ti mismo y ese sentimiento de confianza interior te permitirá disfrutar más tu relación sin estar culpando a tu pareja de los problemas del pasado y mirando la vida con una actitud más optimista.

Salud

No hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas tu día haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades podrás lograr tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el día.

Trabajo

Se resuelve una situación laboral pendiente y logras salir muy bien de un pleito legal en tu trabajo. Los malentendidos se aclaran y a partir de hoy, con el impacto directo del tránsito de Mercurio, disfrutas de un clima de cordialidad y colaboración en tu empleo, muy grato y satisfactorio.

Estás en medio de un período económico muy creativo y dinámico. Todo lo que requieres para sacar adelante tus finanzas es aprovechar al máximo tu tiempo, disciplinarte y no dejar nada para última hora. Recuperas un dinero que prestaste.



