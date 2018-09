Libra – Sábado 22 de septiembre de 2018: tu palabra es formidable

Cualesquiera sean los errores que una vez se cometieron siempre se pueden rectificar porque el fluir de la vida es constante, es hoy, no es mañana. En este fin de semana hay de todo en tu horóscopo, desde dinero hasta suerte en el azar así que aprovecha todo lo que se presente y no dejes que una idea triste te aleje de la felicidad. Habrá buenas noticias en este sábado si estás esperando alguna respuesta de una proposición de trabajo o has estado preocupado por tu situación actual en tu empleo. Una pelea con tu pareja no significa el fin, pero tampoco se puede vivir siempre discutiendo porque eso a la larga termina por agotar y matar el amor.