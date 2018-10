Libra – Sábado 20 de octubre de 2018: te renovarás totalmente en este ciclo

No te impacientes si no ves resultados inmediatos a una gestión que estás haciendo porque dentro de pocos días empezarás a recibir alentadoras noticias, sobre todo en el plano legal y laboral. Si en tu vida amorosa alguien se aleja, otra persona se te acerca y representará algo muy bueno para ti.

Si has asumido una posición de administración o dirección no defraudes a quienes te colocaron en la misma tratando de quedar bien con un amigo irresponsable. Cuida mucho tu empleo y no recomiendes a quien no reúne las condiciones.