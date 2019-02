Libra – Sábado 2 de febrero de 2019: se abre tu mente a una nueva experiencia

Atiende las proposiciones que estarás escuchando serán ventajosas si no te apresuras a dar tu aprobación inmediatamente, y las estudias mejor, librano.

Amor ¿Un encuentro romántico inesperado? No lo des todo en la primera cita y explora las posibilidades de empezar una relación mucho más estable, si aún te encuentras soltero o soltera.



Salud

No dejes terminar el mes de octubre sin acudir a tu profesional de salud, atender síntomas menores, prevenir y cuidarte. Momento para ir pensando en tu próxima evaluación médica si no te has efectuado tu revisión periódica en este año 2019 recientemente comenzado.