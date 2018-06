Libra – Sábado 16 de junio del 2018: un encuentro que será inolvidable

Si tu pareja es estable y no tienes quejas, no permitas a una intromisión ajena afectarla con sus comentarios críticos, y no dejes que nadie te juzgue ni censure tu vida. Tu escenario amoroso está ahora en el mejor de los momentos y no debes dejar que se estropee por culpa de quienes no deben estar figurando dentro de tu círculo íntimo de amigos, en primer lugar.