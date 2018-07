Libra – Sábado 14 de julio de 2018: tu sexto sentido se agudiza y afina

Este día tienes una nota alta en tu carisma amoroso. En asuntos de dinero andas muy bien, pero cuida mucho tus propiedades y negocios cuando haya extraños a tu alrededor porque siempre existe la posibilidad de envidias o daños por gentes que no sean sinceras. Tu elocuencia está en un tono elevado, aprovéchala.

Amor

Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente. Si te gusta y quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional y estar dispuesto a aceptarla sin tratar de variar su forma de ser.

Salud

Para preservar la buena salud que ahora disfrutas debes seguir un sistema de vida acorde con los ritmos naturales de tu organismo y no excederte ni en tus ejercicios ni en tu alimentación. Todo lo requerido es mantener el equilibrio y tú sabes cómo.

Trabajo

Podrás sacarle mayor provecho a un trabajo extra y ganar dinero rápidamente. Esa nueva ocupación que has comenzado te será muy provechosa porque te permitirá aplicar de manera creativa muchas ideas las cuales solamente eran proyectos.

Dinero y fortuna



No te angusties si no recibes las ganancias esperadas en tus negocios. Hay buenos movimientos planetarios a tu alrededor que favorecen la recepción de dinero, pero deberás ser paciente y no agobiar a los demás con tus exigencias constantes.