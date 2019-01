Libra – Sábado 12 de enero de 2019: se acentúa tu sensibilidad librana

Amor En tu vida amorosa hay soluciones, no te inquietes, librano, lo que pasó y te preocupó está quedando sepultado en el olvido y ahora amanece para ti un nuevo día repleto de oportunidades, perdón, reconciliaciones y noches de ternura incomparables. El amor anhelado está consolidándose en tu vida

Trabajo

No te desalientes si estás sin empleo y no consigues trabajo, insiste, librano, recuerda que una gota de agua horada una piedra no por su fuerza sino por su insistencia, por la perseverancia y constancia.