Libra – Sábado 10 de febrero 2018: se abre tu mente a una nueva idea

Noticiero astrológico: la Luna está en Sagitario y hoy comienza el tránsito directo del planeta Venus, que es tu regente, por el signo de Piscis. Todos los planetas transitan directos con la excepción de Ceres, el planetoide, que sigue retrógrado.

Con el comienzo de una nueva etapa lunar un deseo ferviente que has tenido durante estos días pasados está a punto de materializarse y con el tránsito planetario actual que está ocurriendo en estos momentos tendrás la oportunidad de descubrir muchas cosas que te serán de gran utilidad, tanto en tu trabajo como en tus negocios. En el amor, una persona que conociste hace poco, se empieza a convertir en alguien importante en tu vida con quien no dejas de soñar, ni pensar. No descuides esa relación, vale la pena.



Frase del día: Levantarse después de haber caído es victoria, fuerza, honor. No importa caer si me incorporo y sigo. Solamente los mezquinos y cobardes se burlan del que cae

Amor



Vas a darte cuenta hoy de ciertas personas que hay que “tomarlas con pinzas” porque son demasiado sensibles y algo que digas de una forma directa y casual podría causar una tormenta en ese tipo de gentes extremadamente susceptibles. Si es alguien que amas ¡peor todavía!



Venus entra en Piscis, el amor y las oportunidades llegan a tu vida por todas partes ¡Venus entra en Piscis y se acompaña de amor y pasión, sensibilidad y cariño! Febrero es un mes rico en importantes eventos cósmicos, tendremos tránsitos planetarios, eclipse de Sol, inicio del año nuevo chino y varios tránsitos significativos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Uno de ellos es el de Venus, planeta del amor, precisamente en este mes del amor, que iniciará su tránsito por Piscis el día 10 de febrero como un regalo al ciclo de cumpleaños de ese signo de agua que comenzará a regir el día 18. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El hermoso planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 kilómetros de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y es fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra de Troya. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela algo sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y capacidad de entrega. También las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus, que representa el poder del ser humano de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial a sus experiencias. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como la estrella del anochecer. Le llamamos estrella poéticamente porque en realidad no es una estrella sino un planeta que gira alrededor de una estrella, en este caso, nuestro Sol. Este 10 de febrero Venus termina su tránsito por Acuario y entra en Piscis, precisamente coincidiendo con el ciclo de cumpleaños pisciano que se inicia el día 18. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piscis es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente por medio de sus sentimientos. El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables, desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universales. Destaca por su intuición y sabe que tiene que protegerse de influencias ajenas para poder tener acceso a las dimensiones más profundas de su ser. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con Venus en Piscis, el afecto se expresa de manera sensible y tierna y según tu elemento con un tono muy singular característico de esta bella combinación de amor y compasión. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir ¿Cómo repercute este tránsito en tu signo?



Aries

La palabra clave para este ciclo es: simplificar la vida

Si estás confundido y tienes dos amores frente a ti habrá llegado el momento de escoger, y hacerlo bien. Este período exige de ti una actitud más humilde y sencilla, capaz de reconocer errores cometidos pues de esa manera se van a arreglar muchas situaciones que estaban aún latentes, confusas, poco esclarecidas. Cuando actúas así estás creciendo y tu personalidad adquiere su justa dimensión, no temas, ser grande es sencillo, ser sencillo, es ser grande. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro

La palabra clave para este ciclo es: sensualidad

Tu regente en un signo de agua, compatible contigo, se exalta tu sensualidad taurana. Es el tiempo de poner en práctica algo diferente a la hora de la intimidad y no seguir esquemas rutinarios, sorprender a tu pareja o a esa persona que te interesa con gestos inesperados, detalles fuera de la rutina, algo que demuestre tu calidez y pasión. No te inhibas, dale rienda suelta a la imaginación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

La palabra clave para este ciclo es: razonamiento

Lograrás atraer a tu lado a los demás gracias a tu elocuencia y facilidad de palabra y en el amor nadie podrá resistírsete cuando abras la boca y dejes fluir las palabras sinceras que surgen de tu corazón. Sin embargo, evita las discusiones con gentes poco inteligentes, tercas y fanáticas tanto políticas como religiosas porque estarías perdiendo el tiempo. Utiliza tu talento en aprender algo nuevo, como una lengua extranjera o una tecnología de computación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

La palabra clave para este ciclo es: transformación interior

¡Venus te coloca en el justo medio, aquí y ahora! Es el momento de transformarlo todo, tanto externamente –cambio de posición de muebles, limpieza total de armarios, eliminación de trastos y cúmulos de cosas –como interiormente, olvidando todo aquello que no vale la pena recordar y concentrándote en los hermoso y bello de cada persona. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo

La palabra clave para este ciclo es: realización

Con Venus en tránsito habrá llegado el momento de prepararte para cosas nuevas, un empleo o actividad diferente, relaciones sociales distintas, efectivas, dinámicas, inclusive un viaje inesperado. Realizarás tus sueños en la medida que te mantengas fiel a ellos, el amor no es una ilusión, es una realidad, Leo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

La palabra clave para este ciclo es: renovación

Proponte renovar todo y preguntarte a ti mismo si la forma en que estás conduciendo tus asuntos, tu estilo de vida, la manera de interactuar con los demás es la mejor, actuando en consideración para hacer los cambios pertinentes. Si tu vida amorosa ha sufrido un “impasse” habrá llegado la hora de renovarte completamente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

La palabra clave para este ciclo es: armonía

Tu signo librano representa la balanza y el equilibrio y en esta etapa reinará la armonía donde antes hubo discordias. La estupenda influencia de tu regente, Venus, directo, sigue creando el toque armónico que tanto necesitas para salir adelante en todo lo que te propongas. Esta será una etapa de arreglos, reconciliaciones, una fase feliz en tu vida afectiva y social. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión

La palabra clave para este ciclo es: intensidad

La energía de Venus te ayudará a concentrar tu energía en los afectos reales y no dejarte manipular por gentes oportunistas que llegan para llenarte la cabeza de humo pues estás algo susceptible y vulnerable. Es tu tiempo de disfrutar más tiempo junto a los que amas, los que han demostrado su lealtad y cariño hacia ti en todo momento. Al amar hazlo sin reservas, no te cuestiones cuánto tiempo durará, vive el momento, disfruta la vida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario

La palabra clave para este ciclo es: nuevos comienzos

Aprendes que siempre puedes empezar, inclusive en el amor, no importa lo que haya pasado. Esta es la etapa de los arreglos sentimentales, sociales y laborales y de los nuevos comienzos. Muchos sagitarianos, que durante este ciclo están recibiendo el impacto positivo de Júpiter, su regente, estarán realizando muy buenos negocios de compra y venta así como iniciando nuevos empleos, actividades lucrativas y planeando viajes y diversiones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

La palabra clave para este ciclo es: insistir

Tu persistencia dará frutos y derribará los muros que te impedían llegar al corazón de esa persona. Ahora que tu regente está directo y está envolviéndote el efluvio de Venus es el momento ideal para insistir, persistir en tus planes, no dejarte abatir por ninguna negativa inicial ya que tienes de tu parte tu carisma y belleza para conquistar corazones, posiciones y avanzar resueltamente en todo lo que te propongas, pero en tus manos está esa llave, en tu voluntad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario

La palabra clave para este ciclo es: admiración

Para disfrutar cada día del amor pon a funcionar tu extraordinaria capacidad de sorpresa, acuariano. Lo imprevisible y sorpresivo es la tónica de estas semanas en las que sucederán muchas cosas que ni siquiera imaginaste. Es el tiempo de los reencuentros con quienes hace tiempo no ves, las proposiciones inusuales y los viajes y jornadas de última hora, las visitas intempestivas que llegan a casa en el momento menos pensado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

La palabra clave para este ciclo es: aventura

Con la entrada de Venus en tu signo se exalta la parte aventurera de tu signo soñador y a veces medio ermitaño y dado al aislamiento explota de una forma impactante pues te sentirás excitado o excitada interiormente queriendo hacer cosas que hasta ahora eran solamente sueños o fantasías. Es el ciclo de los viajes a lugares insólitos, los encuentros con gentes en los sitios menos esperados y las jornadas de la imaginación. Tiempo de escritores, poetas y músicos que incursionan dentro de la aventura creativa. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Salud



Hoy te sientes con un nivel de agotamiento mayor que otras veces y esto puede deberse al desequilibrio energético provocado por una combinación poco afortunada: exceso de preocupaciones y mala alimentación.



Armoniza tu vida

Trabajo



Te puedes sentir dividido emocionalmente entre tu vida profesional y personal, tal vez estés demasiado ocupado con ciertos proyectos en el trabajo que te alejen de tus inquietudes espirituales y personales. Es hora de poner en orden tus cosas.

Dinero y fortuna



Te sentirás mejor y podrás superar tus crisis económicas si empiezas a tomar medidas concretas para limitar tus gastos, reducir tu presupuesto adicional y efectuar esos pequeños ahorros que sumados a fin de mes representan mucho.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la intuición y sensibilidad que procede en tu signo con el tránsito de Venus.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Libra: comentar tus asuntos íntimos con quien acabas de conocer.



¿Qué debo evitar?: dejarte llevar por impulsos emocionales y no atender tus intuiciones y corazonadas.

Predicción de pareja para hoy sábado



La mejor relación de hoy: este día las cosas irán muy bien en relaciones con Libra, Géminis y Acuario así como con Sagitario y Aries.

La relación más tensa: puede ocurrir con Cáncer o con Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de tierra como Capricornio.

Si estás soltero o soltera: sabrás que terreno estás pisando y no te harás ilusionas vanas.