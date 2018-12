Libra – Sábado 1 de diciembre de 2018: se abre tu mente a una nueva dimensión

En el amor recibes alegrías pues lo que esperabas desde mucho tiempo se cristaliza, e inclusive, hasta existe la posibilidad de un niño en la familia. Aplica tu diplomacia en todo momento, librano. Ten más delicadeza al hablar y no errarás.

No hay obstáculos que no puedan superarse si se actúa con voluntad y firmeza y tomas decisiones basándote en tu realidad. Es importante que aspires a más, por supuesto, pero que seas realista y obres según tu capacidad económica presente.

Amor ¿Sabías que estás en un tono pasional? El amor te da vueltas, pero también la precipitación y si dices lo que piensas en un momento determinado sin medir el alcance de tus palabras podrías estar hiriendo con tus sospechas a quien bien te ama y eso no va con la naturaleza plácida de tu signo Libra.



Salud

No andes con precipitación dentro de la casa porque podrías sufrir algún accidente, caída o quemadura. Concéntrate bien en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo porque terminarías sumamente fatigado y no te conviene. Este es un mes para prepararte bien a fin de tener un nuevo año exitoso.