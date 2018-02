Libra – Números de la suerte 8 de febrero 2018

Piscis

Llevar a casa los problemas del trabajo, las tristezas y negatividades

Tú eres un signo maravilloso, intuitivo, sensible, compasivo y empático, pero muchas veces debido a esas bellas cualidades no sabes delimitar bien los campos y dejas cabida a la tristeza, a la melancolía. Si eres médico o enfermera y has visto mucho dolor en el hospital es allí donde tienes que ayudar, apoyar, hacer felices a tus pacientes, pero al estar en casa no lleves esas tristezas al hogar porque nada puedes resolver, y desconecta. Esto no significa que no te importe, al contrario, da lo mejor que ti, en su momento, pero en casa y cuando estés junto a esa persona nada de tristezas ni comentarios tristes sino todo lo contrario, no alejes de ti la felicidad. Foto: Shutterstock | Univision

