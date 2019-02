Libra – Miércoles 6 de febrero de 2019: vivirás algo muy hermoso en el amor

No te impacientes a la hora de tomar decisiones importantes porque podrías estar en un tono algo inquieto y dejarte llevar por apariencias o por desinformaciones. Recuerda que tu signo depende de la armonía y la estabilidad de ahí que no debes apresurarte a decir nada simplemente porque las palabras te vienen a la boca.

Amor

¿Hubo situaciones complicadas, librano? No desperdicies las oportunidades de arreglar tu vida amorosa. No vaciles más y escribe esa carta, manda el correo electrónico y comunícate. Cualquier incidente poco afortunado del pasado puede arreglarse con una plática sensible y civilizada al mejor estilo de tu circunspecta personalidad.