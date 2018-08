Libra – Miércoles 29 de agosto de 2018: algo inesperado cambia tu realidad

Es muy probable que hayas estado preocupado por un asunto que parecía no tener salida. Afortunadamente para ti y otras personas envueltas en esa situación todo se canaliza felizmente.

También es un día feliz en cuanto a tus relaciones emocionales y amorosas porque lo que has estado deseando desde un encuentro casual ocurrido recientemente empieza a materializarse. Si tienes pareja, disfrútala y no hagas caso a los demás.

Amor

Este es un ciclo de calma y espera. Muchos estarán en situaciones muy especiales pues deberán efectuar una decisión entre una y otra persona, lo cual siempre resulta traumático. No te apresures porque podrías errar. Pide tiempo.

Salud

Estás en una etapa muy favorecida para la revitalización de tu organismo y tu salud recibe esos amplios beneficios, pero debes ayudarla con una actitud positiva y sobre todo no dejando que los pensamientos tristes influyan negativamente en tu vida.

Trabajo

Dinero y fortuna



El momento exige una reevaluación de la forma en que estás gastando tu dinero y un análisis más concreto de tus gastos. Debes reducir todo aquello que no necesitas y proponerte ser realista cuando uses tus tarjetas de crédito para no complicarte.