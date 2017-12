Libra – Miércoles 27 de diciembre 2017: Nada podrá detenerte en estos momentos

Has echado a andar el plan de la conquista y eso será lo que conseguirás. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries. Los planetas Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Aprovecha esta buena influencia lunar que está recibiendo tu signo librano en estos momentos pues como eres de aire, y la Luna está en fuego, hay un grado de compatibilidad muy alto en el zodíaco. Es el tiempo de recoger lo que has sembrado, el amor que has dado y las buenas decisiones. Ahora más que nunca entenderás muchas cosas que ocurrieron en el pasado. No hay nada que te detenga en estos momentos pues te sientes con un impulso extra y el entusiasmo a flor de piel. Te surgen ideas innovadoras en el trabajo e inclusive, aunque te hayas sentido algo frustrado o preocupado por el giro que han tomado ciertos asuntos, hoy verás cómo todo cambia y renace nuevamente la alegría



Amor

Con el panorama astral que te envuelve te encuentras a punto de iniciar un nuevo capítulo en tu vida sentimental y si prestas atención a las señales que te están enviando indirectamente quienes te rodean descubrirás insinuaciones en las cuales se augura una posible relación amorosa si eso es lo que estás buscando ahora, Libra.

Salud

No desoigas consejos ni tomes a la ligera las recomendaciones de tus médicos pues una actitud indolente y desenfadada en tus problemas de salud podrían causarte complicaciones evitables totalmente con un poco más de cuidado. Felizmente tú sabes cómo encauzar tu estilo de vida en la mejor dirección.

Trabajo

De nada sirve que un día lo hagas todo bien si al otro día descuidas los detalles. Aunque te hayan felicitado por un trabajo anterior no se puede vivir de los logros pasados sino cada día debe ser un reto a tu inteligencia y tu capacidad productiva. Tú eres Libra, el signo elegante, cuidadoso, armonioso por naturaleza, así que exprésate como tú sabes y verás lo bien que te sale todo.

Dinero y fortuna

Lo más adecuado es que mantengas una actitud discreta en este día y te mantengas alejado de los comentarios asociados a las actitudes poco confiables de quienes manejan dinero en tu medio. Un chisme puede hacerte perder dinero si te dejas guiar por apariencias y dices lo primero que se te ocurre.