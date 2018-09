Libra – Miércoles 26 de septiembre de 2018: una alegría de cumpleaños

No te inquietes pues a pesar de lo que estés ahora escuchando las cosas no están malas para ti en el aspecto económico. No dejes que los comentarios impertinentes de terceras personas afecten tu vida amorosa y te causen problemas con tu pareja. Si te mantienes alerta y no te dejas llevar por las murmuraciones tu relación estará a salvo. Con el inicio de tu signo Libra se abren puertas que estuvieron cerradas y recuperas lo que una vez tuviste, pero pudiste haber perdido por no actuar con la decisión necesaria en el momento que debías hacerlo.