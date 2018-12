Libra – Miércoles 19 de diciembre de 2018: un fin de semana excitante

Lo que más necesitabas en este ciclo final del año ya está tocando a las puertas de tu corazón. Debes prepararte emocionalmente para un encuentro fortuito que podrá cambiar tu vida durante estos últimos días de diciembre, y darte una nueva razón para continuar el camino que has emprendido en tu realidad amorosa.

Existe una magnífica oportunidad para resolver una cuestión sentimental que te ha inquietado y recuperar la armonía emocional en tu relación. No hay nada que impida tu dicha, al menos, si te propones ser feliz a toda costa y no sigues viviendo pendiente al "qué dirán" ¡tienes luz verde para ser muy dichoso, no lo olvides, librano!