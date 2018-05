Libra – Miércoles 16 de mayo del 2018: un nuevo paisaje afectivo en tu vida

La influencia lunar de hoy por un signo de tu mismo elemento, o sea, aire, tiende a la exageración en todo y debes saber lo que está ocurriendo para que no te dejes llevar por esa onda desproporcionada. No te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales como querer bajar mucho de peso en una semana pues esto lejos de ayudarte podría desalentarte y causarte frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor, no resultarán. En cuestiones del corazón mantén los pies sobre la tierra y no le adjudiques cualidades a quien no las tiene, o sea, no te dejes “cegar por la pasión”.