Libra – Miércoles 16 de enero de 2019: se augura una intensa etapa sentimental

Amor El movimiento de la Luna en un signo que comparte tu regente saca a relucir esas cualidades íntimas que durante mucho tiempo has estado ocultando de los demás, pero que son las que acercan el amor a tu vida. Aunque la boca calla, los ojos hablan y revelan lo que hay dentro de cada cual.

Trabajo

Ten un poco de paciencia y no vayas a comprometerte en un empleo que no te gusta. Si insistes y pones tu energía positiva a funcionar verás como consigues el trabajo deseado y así no tendrás la necesidad de hacer algo ajeno a tu personalidad. En pocos días habrá una noticia que te inspirará.