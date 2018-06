Libra – Miércoles 13 de junio del 2018: en el amor suceden cosas inexplicables

Amor

Te llegarán a tus oídos noticias algo desconcertantes procedentes de quienes no se sienten bien con la felicidad ajena. No te dejes arrastrar a una confrontación con personas agresivas y llenas de problemas y sigue tu vida como la estás llevando, máxime ahora que cuentas con la energía de tu regente en un signo de fuego, muy compatible con el tuyo que es de aire.

Salud

Trabajo



Puedes sentirte algo inquieto por rumores que has venido escuchando asociados con cambios en tu trabajo y temes perder tu empleo o sufrir algún traslado que no te satisfaga. Por el momento todo parece continuar como siempre, así que no te preocupes y tómalo todo según se vaya presentando.