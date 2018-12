Libra – Miércoles 12 de diciembre de 2018: finalizarás un asunto que te inquietaba

Se acentúan tus aspectos económicos en este miércoles así que aprovecha las oportunidades que se te van a presentar para hacer un buen negocio, así aprovecharás al máximo el impacto positivo del tránsito de Mercurio. En estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estás haciendo con tu vida amorosa para no volver a incurrir en los errores del pasado. Una cita inesperada en un sitio público puede convertirse en algo verdaderamente hermoso. Sigue tus inspiraciones porque de la forma en que las pongas a funcionar dependerá el éxito que obtengas.

Amor Una de las consecuencias del tránsito directo de Mercurio por el elemento fuego es que acentúa tu espontaneidad. No esperes que sean otros quienes tomen la iniciativa, ahora te toca a ti. No te limites, librano, y te asombrarás de lo que escuchas.

Salud Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas.

Trabajo

Errar es humano y hoy puede sucederte, así que si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende en el proceso. No hay problema en esto, la dificultad estriba cuando no se reconoce. Revísalo, enmiéndalo y sigue adelante.